FT: Трамп предлагал развернуть китайские войска в качестве миротворцев в Украине

Президент США Дональд Трамп якобы предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в Украине после прекращения полномасштабной российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнала Financial Times от четырех информированных источников.

По данным FT, Трамп предложил попросить Китай отправить миротворцев для контроля нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта в Украине в рамках мирного урегулирования с Россией во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме на прошлой неделе.

В то же время неназванный высокопоставленный чиновник администрации президента США в комментарии назвал эту информацию "неправдой", добавив, что "никаких обсуждений о китайских миротворцах" на той встрече не было.

По данным СМИ, лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа был не против гарантий безопасности для Украины и называл Китай как одно из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что не видит Китай среди будущих гарантов безопасности.

Официальный Китай также опровергал сообщения СМИ о якобы готовности при определенных условиях принять участие в миссии по развертыванию миротворческого контингента в Украине.