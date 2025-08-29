Венс каже, що готовий стати президентом США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в разі необхідності готовий виконувати повноваження президента Дональда Трампа, якщо з ним щось трапиться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю USA TODAY.

На питання, чи готовий він узяти на себе роль президента США, Венс сказав, що "за останні 200 днів отримав багато корисного навчання на робочому місці".

Він водночас додав, що Дональд Трамп має "неймовірно міцне здоров'я" та "неймовірну енергію" і працює найдовше з-поміж усіх у Білому домі.

"Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, дослужить до кінця свого терміну і зробить великі речі для американського народу", – сказав віцепрезидент США.

"І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів", – додав він.

На момент завершення другого президентського терміну Дональду Трампу буде 82 роки, що зробить його найстарішим президентом США в історії.

Попри це, а також попри конституційне обмеження президентських термінів, соратники Трампа пропонували дозволити йому балотуватись на найвищу посаду втретє.

Сам Трамп, однак, останнім часом це відкидає і називає Джей Ді Венса своїм найімовірнішим наступником.