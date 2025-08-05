Трамп каже, що, "напевно, не буде" втретє балотуватись у президенти США

Президент США Дональд Трамп сказав, що хотів би балотуватись на третій президентський термін – що забороняє американська Конституція, – але навряд чи це зробить.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі CNBC.

На питання, чи планує Трамп балотуватись на посаду президента США знову, він відповів: "Ні. Напевно, ні".

Водночас Трамп визнав, що хотів би втретє стати президентом США.

"У мене найкращі рейтинги за весь час. Знаєте, чому? Тому що люди люблять тарифи. І їм подобається, що інші країни нас більше не дурять на гроші", – пояснив він.

Як відомо, 22-га поправка до Конституції США обмежує термін повноважень президента двома каденціями. Зараз саме триває друга каденція Трампа після першої у 2017-2021 роках.

Республіканець Енді Оглс раніше запропонував змінити формулювання 22-ї поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і більш як на три терміни загалом.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

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