Рейтинг "Альтернативи для Німеччини" вперше з травня досяг 25%

Вперше з середини травня рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") піднявся до 25%.

Про це свідчить низка опитувань, результати яких наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, опитування, яке проводиться щотижня для недільного видання газети Bild, показало зростання популярності партії на один процентний пункт до 25%.

Інша соціологічна компанія Forsa також нещодавно оцінила рейтинг "АдН" в 25% в той час, як інші інститути оцінюють його трохи нижче.

В опитуванні INSA інші партії зберегли свої позиції в порівнянні з минулим тижнем.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) і його сестринська партія, Християнсько-соціальний союз (ХСС), зберегли лідерство з 27%, а їхній коаліційний партнер, Соціал-демократична партія набрала 15%.

Далі йдуть "Зелені" з 11% і крайня ліва партія "Ліві" з 10%.

Популістський Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) набрав 4%, а пробізнесова партія Вільні демократи – 3%.

Схожу картину показало й інше липневе опитування YouGov, у якому ХДС/ХСС отримали 27%, а "Альтернатива для Німеччини" – 25%.

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".