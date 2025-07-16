Ультраправа "АдН" наздоганяє у рейтингу керівний блок Німеччини ХДС-ХСС

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" скорочує відрив від керівного консервативного блоку ХДС-ХСС.

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування YouGov за 11-14 липня.

З минулого місяця "АдН" наростила рейтинг на два процентних пункти і зараз має 25% підтримки, тоді як Християнсько-демократичний союз і їхній баварський партнер Християнсько-соціальний союз втратили один процентний пункт і мають 27%.

Соціально-демократична партія Німеччини зберегла підтримку на рівні 14%, "Зелені" просіли на один пункт до 11%, тоді як "Ліві" покращили рейтинг на два пункти і мають 10%.

Підтримка лівої популістської політсили Сари Вагенкнехт тримається на рівні 5%, "Вільних демократів" – 3%.

Інше опитування станом на кінець червня показувало підтримку ХДС-ХСС на рівні 29%, що трохи краще за результат блоку на лютневих виборах. У той період зростали також рейтинги канцлера Фрідріха Мерца.