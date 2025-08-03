Рейтинг "Альтернативы для Германии" впервые с мая достиг 25%

Впервые с середины мая рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") поднялся до 25%.

Об этом свидетельствует ряд опросов, результаты которых приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

В частности, опрос, который проводится еженедельно для воскресного издания газеты Bild, показал рост популярности партии на один процентный пункт до 25%.

Другая социологическая компания Forsa также недавно оценила рейтинг "АдН" в 25%, в то время как другие институты оценивают его немного ниже.

В опросе INSA другие партии сохранили свои позиции по сравнению с прошлой неделей.

Христианско-демократический союз (ХДС) и его сестринская партия, Христианско-социальный союз (ХСС), сохранили лидерство с 27%, а их коалиционный партнер, Социал-демократическая партия, набрала 15%.

Далее следуют "Зеленые" с 11% и крайне левая партия "Левые" с 10%.

Популистский Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ) набрал 4%, а пробизнесовая партия Свободные демократы – 3%.

Схожую картину показал и другой июльский опрос YouGov, в котором ХДС/ХСС получили 27%, а "Альтернатива для Германии" – 25%.

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдН".