Фінляндія хоче готувати 19-й пакет санкцій разом зі США, а також тиснути на Росію тарифами
Розробка 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії має відбуватися у координації зі Сполученими Штатами.
Таку думку висловила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, спілкуючись з журналістами перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, повідомляє "Європейська правда".
Євросоюз має готувати новий пакет санкцій проти Росії разом зі США, переконані у Фінляндії.
"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, і, на мою думку, вкрай важливо, щоб це відбувалося у координації з нашими трансатлантичними партнерами, особливо зі Сполученими Штатами", – заявила Валтонен.
Вона підкреслила, що Євросоюз "має посилити тиск, який уже чинить на Росію".
"Нам потрібні санкції, але Фінляндія також виступає за тарифну схему, яка дозволила б посилити тиск на Росію щодо всіх груп товарів", – розповіла Еліна Валтонен.
Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.
Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.
Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.