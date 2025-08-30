Фінляндія хоче готувати 19-й пакет санкцій разом зі США, а також тиснути на Росію тарифами

Розробка 19-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії має відбуватися у координації зі Сполученими Штатами.

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, спілкуючись з журналістами перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені 30 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Євросоюз має готувати новий пакет санкцій проти Росії разом зі США, переконані у Фінляндії.

"Зараз ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, і, на мою думку, вкрай важливо, щоб це відбувалося у координації з нашими трансатлантичними партнерами, особливо зі Сполученими Штатами", – заявила Валтонен.

Вона підкреслила, що Євросоюз "має посилити тиск, який уже чинить на Росію".

"Нам потрібні санкції, але Фінляндія також виступає за тарифну схему, яка дозволила б посилити тиск на Росію щодо всіх груп товарів", – розповіла Еліна Валтонен.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас розповіла, що саме може увійти до 19-го пакету санкцій проти Росії.

Зокрема, ЄС розглядає можливість запровадити вторинні санкції, щоб не дати третім країнам допомагати Росії ухилятись від уже запроваджених обмежень.

Цей інструмент – ухвалений у 2023 році, але досі не використаний – передбачає заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.