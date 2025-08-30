Финляндия хочет готовить 19-й пакет санкций вместе с США, а также давить на Россию тарифами

Разработка 19-го пакета санкций Европейского Союза против России должна происходить в координации с Соединёнными Штатами.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение выразила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, общаясь с журналистами перед началом неформального заседания глав МИД ЕС в Копенгагене 30 августа.

Евросоюз должен готовить новый пакет санкций против России совместно с США, убеждены в Финляндии.

"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций, и, на мой взгляд, крайне важно, чтобы это происходило в координации с нашими трансатлантическими партнёрами, особенно с Соединёнными Штатами", – заявила Валтонен.

Она подчеркнула, что Евросоюз "должен усилить давление, которое уже оказывает на Россию".

"Нам нужны санкции, но Финляндия также выступает за тарифную схему, которая позволила бы усилить давление на Россию по всем группам товаров", – рассказала Элина Валтонен.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас рассказала, что именно может войти в 19-й пакет санкций против России.

В частности, ЕС рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.