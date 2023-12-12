В ЄС досягли згоди щодо криміналізації порушення санкцій Євросоюзу
Іспанське головування в Раді ЄС та Європейський парламент завершили переговори щодо закону, який запроваджує кримінальні звинувачення та покарання за порушення санкцій Євросоюзу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Раді ЄС.
Ця директива гарантує, що ті, хто порушує або обходить санкції ЄС, будуть притягнуті до відповідальності. Це набуває особливого значення в контексті російської агресивної війни проти України, зазначили у Раді ЄС.
Закон встановлює, що держави-члени повинні будуть визначити певні дії як кримінальні злочини.
До них належать:
- допомога особам, на яких поширюються обмежувальні заходи ЄС, обійти заборону на в'їзд;
- торгівля санкційними товарами та здійснення транзакцій з державами чи організаціями, які підпадають під обмежувальні заходи ЄС;
- надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, які заборонені або обмежені;
- приховування володіння коштами або економічними ресурсами фізичною, юридичною особою або органом, до якого застосовано санкції ЄС;
- підбурювання, пособництво та сприяння цим правопорушенням також каратимуться як злочин.
Торгівля військовими матеріалами буде вважатися кримінальним злочином не лише у разі її умисного вчинення, але й у разі вчинення з серйозної недбалості.
Держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними, пропорційними та стримуючими кримінальними покараннями.
Якщо порушення обмежувальних заходів відбувається навмисно, максимальне покарання має передбачати тюремне ув'язнення.
"Зокрема, держави-члени повинні забезпечити, щоб злочини, визначені цією директивою, каралися максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року або не менше п'яти років, залежно від злочину. Держави-члени можуть прийняти рішення про імплементацію законів, які передбачають більш суворі покарання", – уточнили в Раді ЄС.
Крім ув'язнення, на порушників обмежувальних заходів ЄС можуть бути накладені штрафи.
Тепер попередня угода буде передана представникам країн-членів (Coreper) для схвалення. У разі схвалення текст буде офіційно затверджений Радою ЄС та Європейським парламентом.
Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС.
9 червня Рада ЄС визначилася зі своїм загальним підходом щодо закону, який запровадить кримінальні покарання за порушення санкцій Євросоюзу проти Росії.