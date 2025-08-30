Очільники МЗС Польщі і Литви відреагували на вбивство Парубія

Міністри закордонних справ Польщі та Литви відреагували на вбивство у Львові депутата, колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своїх соцмережах.

Сікорський зазначив, що перетинався з Парубієм під час вирішальних подій Майдану – коли Сікорський поруч з іншими міністрами "Веймарського трикутника" прибув до Києва у спробі зупинити кровопролиття.

"Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство у Севастополі під час влаштованого Росією аншлюсу. Новини про його вбивство у Львові шокують. Мої щирі співчуття близьким та усьому українському народові, який сьогодні втратив одного зі своїх кращих синів", – написав Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис назвав звістки про вбивство Парубія жахливими та охарактеризував його як борця за європейське майбутнє України.

Devastating news from Lviv about the death of Andrii Parubii, former Chairman of the Verkhovna Rada of 🇺🇦Ukraine and a fighter for Ukraine’s European future. My sincere condolences to his family and loved ones. – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 30, 2025

"Мої щирі співчуття його родині та близьким", – написав він.

Як відомо, чинного народного депутата, спікера Верховної Ради 8=го скликання Андрія Парубія застрелили 30 серпня у рідному Львові.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до пошуку вбивці задіяли усі наявні сили, та що це виглядає як ретельно спланований злочин.