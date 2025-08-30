Главы МИД Польши и Литвы отреагировали на убийство Парубия

Министры иностранных дел Польши и Литвы отреагировали на убийство во Львове депутата, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своих соцсетях.

Сикорский отметил, что пересекался с Парубием во время решающих событий Майдана – когда Сикорский вместе с другими министрами "Веймарского треугольника" прибыл в Киев в попытке остановить кровопролитие.

"Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство в Севастополе во время устроенного Россией аншлюса. Новости о его убийстве во Львове шокируют. Мои искренние соболезнования близким и всему украинскому народу, который сегодня потерял одного из своих лучших сыновей", – написал Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал известия об убийстве Парубия ужасными и охарактеризовал его как борца за европейское будущее Украины.

Devastating news from Lviv about the death of Andrii Parubii, former Chairman of the Verkhovna Rada of 🇺🇦Ukraine and a fighter for Ukraine’s European future. My sincere condolences to his family and loved ones. – Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) August 30, 2025

"Мои искренние соболезнования его семье и близким", – написал он.

Как известно, действующего народного депутата, спикера Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия застрелили 30 августа в родном Львове.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к поиску убийцы задействованы все имеющиеся силы, и что это выглядит как тщательно спланированное преступление.