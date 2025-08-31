Польща депортувала українця, який погрожував підпалами у країні

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про депортацію українця, який розмістив у мережі відеоролики з погрозами підпалів.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Міністр розмістив відеоролик з передачею українця в руки українського прикордонника.

‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025

"Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", – написав Кервінський.

В одному з попередніх дописів міністра вказано, що українця затримали 29 серпня.

Польща напередодні видворила 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

На початку серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

