Польща депортувала українця, який погрожував підпалами у країні

Новини — Неділя, 31 серпня 2025, 20:00 — Іванна Костіна

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський повідомив про депортацію українця, який розмістив у мережі відеоролики з погрозами підпалів.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Міністр розмістив відеоролик з передачею українця в руки українського прикордонника.

"Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби", – написав Кервінський.

В одному з попередніх дописів міністра вказано, що українця затримали 29 серпня.

Польща напередодні видворила 15 громадян України, які "становили загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі".

На початку серпня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

Читайте також: Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців

Польща
