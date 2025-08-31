Укр Рус Eng

Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами в стране

Новости — Воскресенье, 31 августа 2025, 20:00 — Иванна Костина

Глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил о депортации украинца, который разместил в сети видеоролики с угрозами поджогов.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Министр разместил видеоролик с передачей украинца в руки украинского пограничника.

"Гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", – написал Кервинский.

В одном из предыдущих сообщений министра указано, что украинца задержали 29 августа.

Польша накануне выдворила 15 граждан Украины, которые "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".

В начале августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.

Польша
