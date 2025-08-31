Польша депортировала украинца, который угрожал поджогами в стране
Глава МВД Польши Марчин Кервинский сообщил о депортации украинца, который разместил в сети видеоролики с угрозами поджогов.
Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".
Министр разместил видеоролик с передачей украинца в руки украинского пограничника.
‼️ Jest i finał historii: obywatel Ukrainy, który w zamieszczanych w internecie filmach groził podpaleniami, został przez funkcjonariuszy @Straz_Graniczna przymusowo doprowadzony i deportowany na Ukrainę. pic.twitter.com/tsQ7eT7Xul– Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 31, 2025
"Гражданина Украины, который угрожал совершить поджог в видеороликах, размещенных в Интернете, принудительно забрали и депортировали в Украину сотрудники пограничной службы", – написал Кервинский.
В одном из предыдущих сообщений министра указано, что украинца задержали 29 августа.
Польша накануне выдворила 15 граждан Украины, которые "представляли угрозу общественной безопасности и порядку в Польше".
В начале августа премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что после беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве 57 украинцев должны будут покинуть страну.
