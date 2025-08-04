Сенат США затвердив ексглаву корпорації мереж фастфуду послом у ЄС

Сенат США вихідними підтримав кандидатуру екскерівника корпорації мереж фастфуду Ендрю Паздера на посаду посла Штатів у Євросоюзі.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Голосування в Сенаті відбулося 2 серпня. Кандидатуру Паздера як посла у ЄС схвалили 53 голосами проти 44, зокрема за підтримки кількох демократів.

Президент США Дональд Трамп номінував Паздера на посаду у січні. Тоді він похвалив його роботу як керівника мереж фастфуду Carl's Jr і Hardee's та висловив думку, що Паздер буде "чудово працювати" у ролі посла.

Під час першого терміну Трампа Паздер був номінований на міністра з питань праці, але тоді багато республіканців виступили проти його призначення і він зняв свою кандидатуру.

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