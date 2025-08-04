Сенат США утвердил экс-главу корпорации сетей фастфуда послом в ЕС

Сенат США в выходные поддержал кандидатуру экс-руководителя корпорации сетей фастфуда Эндрю Паздера на пост посла США в Евросоюзе.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Голосование в Сенате состоялось 2 августа. Кандидатуру Паздера в качестве посла в ЕС одобрили 53 голосами против 44, в частности при поддержке нескольких демократов.

Президент США Дональд Трамп номинировал Паздера на должность в январе. Тогда он похвалил его работу как руководителя сетей фастфуда Carl's Jr и Hardee's и выразил мнение, что Паздер будет "прекрасно работать" в роли посла.

Во время первого срока Трампа Паздер был номинирован на министра по вопросам труда, но тогда многие республиканцы выступили против его назначения и он снял свою кандидатуру.

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