Сибіга розповів, що збирається пропонувати Україна для реформи заблокованої ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга деталізував, що планує запропонувати Київ для розблокування діяльності Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю "Укрінформу".

Міністра запитали про анонсовані ним у Гельсінкі 5 кроків для того, щоб вивести ОБСЄ з глухого кута.

"По-перше, ми повинні позбутися застарілого правила консенсусу, яке через зловживання з боку Росії, подібного до правила вето в Раді Безпеки ООН, прирікає ОБСЄ на нефункціональність. Тому важливо позбутися цього, і Україна буде однією з тих країн, які обстоюватимуть цей трек", – сказав Сибіга.

По-друге, зазначив він, слід було би дозволити ОБСЄ кваліфікованою більшістю у дві третини голосів припиняти членство тих держав, які порушують принципи функціонування чи засадничі принципи заключного Гельсінського акта.

"По-третє, ми вважаємо, що має бути вдосконалене головування. Зокрема, мають бути розширені повноваження "Трійки ОБСЄ", а також інституту головування в Організації. По-четверте, має бути вдосконалений механізм призначення керівництва ОБСЄ, тому що це має прямі наслідки для визначення пріоритетів, для забезпечення функціональності самої організації", – розповів очільник МЗС.

Він додав, що доведеться також попрацювати над тим, щоб ОБСЄ відповідала тому задуму, який закладався під час її створення.

"На той час була холодна війна, і, на нашу думку, на сьогодні є великий розрив з тим функціоналом, який виконує Організація, і з усвідомленням реалій: сьогодні в Європі триває гаряча війна… І все це, відповідно, має бути відображено в діяльності ОБСЄ", – сказав Сибіга.

Раніше він наголосив, що Росія не може бути членом ОБСЄ після всього скоєного та блокувати її діяльність.

Нагадаємо, на події до 50-річчя Гельсінського заключного акта, який започаткував ОБСЄ, очільниця МЗС головуючої Фінляндії заявила про необхідність реформувати організацію для того, щоб вона була спроможною виконувати свої функції.

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