Сибига рассказал, что собирается предложить Украина для реформы заблокированной ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига детализировал, что планирует предложить Киев для разблокирования деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Министра спросили об анонсированных им в Хельсинки пяти шагах для того, чтобы вывести ОБСЕ из тупика.

"Во-первых, мы должны избавиться от устаревшего правила консенсуса, которое из-за злоупотребления со стороны России, подобного правилу вето в Совете Безопасности ООН, обрекает ОБСЕ на нефункциональность. Поэтому важно избавиться от этого, и Украина будет одной из тех стран, которые будут отстаивать этот трек", – сказал Сибига.

Во-вторых, отметил он, следовало бы позволить ОБСЕ квалифицированным большинством в две трети голосов прекращать членство тех государств, которые нарушают принципы функционирования или основополагающие принципы заключительного Хельсинкского акта.

"В-третьих, мы считаем, что должно быть усовершенствовано председательство. В частности, должны быть расширены полномочия "Тройки ОБСЕ", а также института председательства в Организации. В-четвертых, должен быть усовершенствован механизм назначения руководства ОБСЕ, потому что это имеет прямые последствия для определения приоритетов, для обеспечения функциональности самой организации", – рассказал глава МИД.

Он добавил, что придется также поработать над тем, чтобы ОБСЕ соответствовала тому замыслу, который закладывался при ее создании.

"В то время была холодная война, и, по нашему мнению, на сегодня есть большой разрыв с тем функционалом, который выполняет Организация, и с осознанием реалий: сегодня в Европе идет горячая война... И все это, соответственно, должно быть отражено в деятельности ОБСЕ", – сказал Сибига.

Ранее он отметил, что Россия не может быть членом ОБСЕ после всего совершенного и блокировать ее деятельность.

Напомним, на событии к 50-летию Хельсинкского заключительного акта, который положил начало ОБСЕ, глава МИД председательствующей Финляндии заявила о необходимости реформировать организацию для того, чтобы она была способна выполнять свои функции.

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