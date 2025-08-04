Дебати щодо видатків на оборону розкололи нідерландську Партію захисту тварин

Нещодавні дебати щодо підтримки переозброєння Європи призвели до розколу всередині Партії захисту тварин у Нідерландах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Всередині партії відбулися палкі дебати щодо додаткових витрат на оборону, і незначна більшість підтримала пропозицію про їхнє схвалення. Але троє колишніх депутатів від партії, незгодні з позицією більшості, оголосили про свій намір брати участь у жовтневих парламентських виборах з новою партією "Мир для тварин". "Тварини завжди програють у переозброєнні", – кажуть вони

Паскаль Плюскен, багаторічний член провінційної ради Лімбурга, Юрген Суурмейєр, який донедавна був членом консультативної ради Партії захисту тварин, та Аннемарі ван Гелдер, колишня голова фризького відділення партії, хочуть сформувати нову партію. Списки кандидатів ще не складені, як і не визначено головного кандидата. Але через падіння кабінету міністрів і дебати всередині партії вони кажуть, що їм довелося "діяти швидко".

Плюскен сказав, що дуже шкода, що до цього дійшло. Він визнав, що партія на периферії, яка знову розколюється, може мати менший вплив у майбутньому. Але це необхідно і неминуче, вважає він.

"Тварини не можуть виходити на демонстрації чи писати статті. Ми повинні їх захищати. А якщо ви захищаєте тварин і навколишнє середовище, у вас немає іншого вибору, окрім як виступати проти переозброєння. Існує нагальна потреба у створенні партії, яка захищатиме виключно тварин і не відволікатиметься на геополітичні питання", – сказав політик.

"Той факт, що нинішня парламентська група відмовилася від пацифістської основи партії, шокував багатьох членів партії. Ми хочемо запропонувати їм політичний притулок", – додав Плюскен.

Голова Партії захисту тварин Естер Увеханд заявила в парламенті і на з'їзді, що "часи настільки змінилися, що зараз, на жаль, необхідно інвестувати в оборону. Без вільної конституційної держави ви не можете боротися за клімат і природу".

Але багато людей бачать це по-іншому, каже Плюскен. "Зброя створена для того, щоб її використовували. Якщо ви, як партія, починаєте розширювати свої ідеали, ці ідеали опиняються під загрозою", – зазначив він.

Партія захисту тварин діє в Нідерландах з 2002 року. Вона представлена у парламенті, Європарламенті і в муніципалітетах.

Нагадаємо, у червні Науковий консультативний орган при уряді Нідерландів (TNO) констатував, що обмеження, накладені екологічними стандартами, стають на заваді амбіціям НАТО з переозброєння.

Державний секретар Міністерства оборони Нідерландів Гейс Туйнман, коментуючи висновки звіту, сказав De Telegraaf, що нинішні обмеження щодо азотних викидів можуть загрожувати цілі у 3,5% ВВП військових витрат, яку офіційно підтримала країна.