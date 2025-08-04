Дебаты по расходам на оборону раскололи нидерландскую Партию защиты животных

Недавние дебаты по поддержке перевооружения Европы привели к расколу внутри Партии защиты животных в Нидерландах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Внутри партии состоялись жаркие дебаты о дополнительных расходах на оборону, и незначительное большинство поддержало предложение об их одобрении. Но трое бывших депутатов от партии, несогласные с позицией большинства, объявили о своем намерении участвовать в октябрьских парламентских выборах с новой партией "Мир для животных". "Животные всегда проигрывают в перевооружении", – говорят они

Паскаль Плюскен, многолетний член провинциального совета Лимбурга, Юрген Суурмейер, который до недавнего времени был членом консультативного совета Партии защиты животных, и Аннемари ван Гелдер, бывшая председатель фризского отделения партии, хотят сформировать новую партию. Списки кандидатов еще не составлены, как и не определен главный кандидат. Но из-за падения кабинета министров и дебатов внутри партии они говорят, что им пришлось "действовать быстро".

Плюскен сказал, что очень жаль, что до этого дошло. Он признал, что партия на периферии, которая снова раскалывается, может иметь меньшее влияние в будущем. Но это необходимо и неизбежно, считает он.

"Животные не могут выходить на демонстрации или писать статьи. Мы должны их защищать. А если вы защищаете животных и окружающую среду, у вас нет другого выбора, кроме как выступать против перевооружения. Существует насущная необходимость в создании партии, которая будет защищать исключительно животных и не будет отвлекаться на геополитические вопросы", – сказал политик.

"Тот факт, что нынешняя парламентская группа отказалась от пацифистской основы партии, шокировал многих членов партии. Мы хотим предложить им политическое убежище", – добавил Плюскен.

Председатель Партии защиты животных Эстер Увеханд заявила в парламенте и на съезде, что "времена настолько изменились, что сейчас, к сожалению, необходимо инвестировать в оборону. Без свободного конституционного государства вы не можете бороться за климат и природу".

Но многие люди видят это по-другому, говорит Плюскен. "Оружие создано для того, чтобы его использовали. Если вы, как партия, начинаете расширять свои идеалы, эти идеалы оказываются под угрозой", – отметил он.

Партия защиты животных действует в Нидерландах с 2002 года. Она представлена в парламенте, Европарламенте и в муниципалитетах.

Напомним, в июне Научный консультативный орган при правительстве Нидерландов (TNO) констатировал, что ограничения, наложенные экологическими стандартами, становятся помехой амбициям НАТО по перевооружению.

Государственный секретарь Министерства обороны Нидерландов Гейс Туйнман, комментируя выводы отчета, сказал De Telegraaf, что нынешние ограничения по азотным выбросам могут угрожать цели в 3,5% ВВП военных расходов, которую официально поддержала страна.