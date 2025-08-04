Єдиний міжнародний аеропорт Молдови планують розширити до кінця 2026-го

Аеропорт Кишинева до кінця 2026 року планує розширити пасажирський термінал, додавши туди, серед іншого, систему автоматичного паспортного контролю.

Про це у понеділок заявив тимчасовий адміністратор аеропорту Серджіу Спояле, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами Спояле, планується збільшити площу терміналу аеропорту Кишинева приблизно на пʼять тисяч квадратних метрів. Його обладнають, серед іншого, душовими кабінами, відкритою терасою та розширеним бізнес-залом.

"Вартість проекту складе близько 700 млн леїв ($41,3 млн) – це виключно наші власні кошти. Ми значно розширимо зону контролю на виліт, щоб скоротити час очікування. Модернізуємо обладнання безпеки та контролю", – сказав він.

Також в аеропорту будуть встановлені системи Fast Track та ABC-гейти для швидшого проходження контролю та автоматичного контролю паспортів відповідно.

У летовищі пообіцяли, що роботи почнуть цього року – відразу після проведення відкритого тендеру та вибору будівельної компанії.

Аеропорт Кишинева є наразі єдиним міжнародним аеропортом Молдови. З 2024 року він остаточно отримав у системі ІАТА новий код RMO, що є безпрецедентним випадком.

У червні в аеропорту молдовської столиці зафіксували технічні збої, які повʼязали з російськими обстрілами території України.