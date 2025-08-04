Единственный международный аэропорт Молдовы планируют расширить до конца 2026 года

Аэропорт Кишинева до конца 2026 года планирует расширить пассажирский терминал, добавив туда, среди прочего, систему автоматического паспортного контроля.

Об этом в понедельник заявил временный администратор аэропорта Серджиу Спояле, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Спояле, планируется увеличить площадь терминала аэропорта Кишинева примерно на пять тысяч квадратных метров. Его оборудуют, среди прочего, душевыми кабинами, открытой террасой и расширенным бизнес-залом.

"Стоимость проекта составит около 700 млн леев ($41,3 млн) – это исключительно наши собственные средства. Мы значительно расширим зону контроля на вылет, чтобы сократить время ожидания. Модернизируем оборудование безопасности и контроля", – сказал он.

Также в аэропорту будут установлены системы Fast Track и ABC-гейты для более быстрого прохождения контроля и автоматического контроля паспортов соответственно.

В аэропорту пообещали, что работы начнутся в этом году – сразу после проведения открытого тендера и выбора строительной компании.

Аэропорт Кишинева является на данный момент единственным международным аэропортом Молдовы. С 2024 года он окончательно получил в системе ИАТА новый код RMO, что является беспрецедентным случаем.

В июне в аэропорту молдавской столицы зафиксировали технические сбои, которые связали с российскими обстрелами территории Украины.