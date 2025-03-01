Румунія підтвердила падіння російського дрона на своїй території неподалік українського Рені

У Румунії підтвердили, що уламки, знайдені на румунській території біля стику кордонів Румунії, України і Молдови – від російського БПЛА.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 28 лютого Міноборони Румунії отримало сповіщення про те, що в районі міста Галац, що знаходиться поруч з українським Рені та південними кордонами Молдови, виявили фрагменти, схожі на уламки БПЛА. Уламки виявили у ненаселеному місці приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою.

1 березня туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки.

Пізніше вдень повідомили, що знахідка – уламки російського безпілотника. У ньому залишилася нерозірвана бойова частина, яку контрольовано знешкодили на місці.

У повідомленні додали, що район знахідки ще деякий час будуть інтенсивно патрулювати та закликали не підходити до місця до завершення перевірок та усунення всіх ризиків.

Попередній схожий інцидент стався у січні, тоді безпілотник впав в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

Північноатлантичний альянс з 29 вересня розпочав додаткове спостереження за повітряним простором Румунії, залучивши ще один літак дальнього радіолокаційного стеження (AWACS).

Нагадаємо, російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови. На початку вересня російський "Шахед" вперше залетів на територію Латвії через Білорусь і розбився там.