Вірменія підтвердила візит Пашиняна до США і його зустріч з Алієвим і Трампом

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 7-8 серпня відвідає США, де, зокрема, зустрінеться з очільником Білого дому Дональдом Трампом і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це йдеться у заяві пресслужби вірменського прем’єра, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, зустріч Пашиняна з Трампом буде присвячена зміцненню стратегічного партнерства між Вірменією та США.

А тристороння зустріч лідерів Вірменії, Азербайджану і США буде спрямована "на сприяння миру, процвітанню та економічному співробітництву в регіоні".

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп збере Пашиняна і Алієва у Білому домі у намаганнях посприяти укладенню мирної угоди між країнами, які перебувають у конфлікті вже багато років.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

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