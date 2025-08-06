Армения подтвердила визит Пашиняна в США и его встречу с Алиевым и Трампом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7-8 августа посетит США, где, в частности, встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы армянского премьера, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, встреча Пашиняна с Трампом будет посвящена укреплению стратегического партнерства между Арменией и США.

А трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и США будет направлена "на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе".

СМИ ранее сообщили, что Трамп соберет Пашиняна и Алиева в Белом доме в попытках поспособствовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

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