Італія схвалила зведення мосту до Сицилії вартістю понад 13 млрд євро

Італія схвалила проєкт вартістю понад 13 млрд євро на будівництво моста, який буде з’єднувати материкову частину Італії з островом Сицилія через Мессінську протоку.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Довгоочікуване схвалення проєкту дозволить розпочати роботи над підвісним мостом попри побоювання щодо землетрусів, впливу на довкілля та загрози втручання мафії.

Міжвідомча комісія з нагляду за стратегічними державними інвестиціями схвалила проєкт вартістю 13,5 млрд євро.

Міністр транспорту країни Маттео Сальвіні заявив, що проєкт стане "акселератором розвитку" півдня Італії.

Попередні роботи можуть розпочатися вже цього літа, а будівництво планується розпочати наступного року.

У травні 2023 року італійський Сенат схвалив урядову постанову про будівництво мосту, який з’єднає материкову частину країни з островом Сицилія.

Наприкінці червня 2025 року італійські міністри пропонували віднести будівництво мосту на Сицилію до військових витрат на тлі нової мети НАТО витрачати на оборону 5% від ВВП.