Италия одобрила строительство моста на Сицилию стоимостью более 13 млрд евро

Италия одобрила проект стоимостью более 13 млрд евро на строительство моста, который соединит материковую часть Италии с островом Сицилия через Мессинский пролив.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Долгожданное одобрение проекта позволит начать работы над подвесным мостом, несмотря на опасения относительно землетрясений, воздействия на окружающую среду и угрозы вмешательства мафии.

Межведомственная комиссия по надзору за стратегическими государственными инвестициями одобрила проект стоимостью 13,5 млрд евро.

Министр транспорта страны Маттео Сальвини заявил, что проект станет "акселератором развития" юга Италии.

Предварительные работы могут начаться уже этим летом, а строительство планируется начать в следующем году.

В мае 2023 года итальянский Сенат одобрил правительственное постановление о строительстве моста, который соединит материковую часть страны с островом Сицилия.

В конце июня 2025 года итальянские министры предлагали отнести строительство моста на Сицилию к военным расходам на фоне новой цели НАТО тратить на оборону 5% от ВВП.