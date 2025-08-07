У США розповіли, чи запровадить Трамп санкції проти РФ після завершення дедлайну для Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо прокоментував можливість запровадження санкцій проти РФ після завершення терміну дедлайну, який президент США Дональд Трамп встановив для господаря Кремля Владіміра Путіна для завершення війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це держсекретар розповів в інтерв’ю телеканалу Fox Business, яке публікує пресслужба Держдепу.

Як відомо, у п’ятницю, 8 серпня, спливає оголошений Трампом 10-денний дедлайн, після якого очільник Білого дому пригрозив запровадити проти РФ вторинні санкції.

На запитання про можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ Рубіо відповів: "Ну, це рішення президент має ухвалити протягом наступних 24-36 годин".

"Багато чого буде залежати від того, як пройдуть переговори – робота, яку ми будемо проводити протягом наступних кількох днів, від прогресу. І потім, в кінцевому підсумку, президент ухвалить рішення про те, чи вважає він за необхідне запроваджувати санкції чи ні, залежно від того, як буде розвиватися ситуація", – додав держсекретар.

Нагадаємо, 6 серпня відбулась зустріч посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А Дональд Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".