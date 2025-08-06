Укр Рус Eng

Трамп похизувався "значним прогресом" на зустрічі Віткоффа й Путіна

Новини — Середа, 6 серпня 2025, 20:22 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп оцінив як результативну зустріч його спецпосланника Стіва Віткоффа з господарем Кремля Владіміром Путіним у середу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Truth Social.

За словами Трампа, зустріч Віткоффа з Путіним була "дуже продуктивною" і на ній "було досягнуто значного прогресу", але деталей він не уточнив.

Президент США також зазначив, що повідомив "деяким європейським союзникам" про результати переговорів у Кремлі.

"Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим у найближчі дні та тижні", – підсумував він.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

У Білому домі тим часом заявили, що США і далі планують запровадити вторинні санкції проти Росії у пʼятницю, коли спливає оголошений Трампом 10-денний дедлайн.

США Трамп Росія
