В США рассказали, введет ли Трамп санкции против РФ после истечения дедлайна для Путина

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал возможность введения санкций против РФ после истечения срока дедлайна, который президент США Дональд Трамп установил для хозяина Кремля Владимира Путина для завершения войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом госсекретарь рассказал в интервью телеканалу Fox Business, которое публикует пресс-служба Госдепа.

Как известно, в пятницу, 8 августа, истекает объявленный Трампом 10-дневный дедлайн, после которого глава Белого дома пригрозил ввести против РФ вторичные санкции.

На вопрос о возможности введения вторичных санкций против РФ Рубио ответил: "Ну, это решение президент должен принять в течение следующих 24-36 часов".

"Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры – работа, которую мы будем проводить в течение следующих нескольких дней, от прогресса. И затем, в конечном итоге, президент примет решение о том, считает ли он необходимым вводить санкции или нет, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – добавил госсекретарь.

Напомним, 6 августа состоялась встреча посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.

В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

А Дональд Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без подробностей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".