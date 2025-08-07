У Британії анонсували перші повернення мігрантів за угодою з Францією

Лондон розраховує упродовж наступних трьох тижнів відправити назад до Франції перших мігрантів за угодою про повернення, що набула чинності цього тижня.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У Міністерстві внутрішніх справ Британії повідомили, що вдень у середу розпочали затримання осіб, які нелегально прибули в країну через Ла-Манш, з метою подальшого повернення до Франції за новою угодою.

Упродовж трьох днів Лондон за визначеною процедурою подасть запит до Франції, де мають відповісти упродовж 14 днів.

Нагадаємо, цього тижня набула чинності нова угода між Францією та Британією щодо повернення назад частини мігрантів, яким вдалось дістатися на Британські острови, в обмін на прийняття такої ж кількості шукачів притулку, які мають певні зв’язки з Британією.

Одночасно з першими затриманнями у Британії почався прийом заявок від тих, хто претендує на легальний допуск в країну за умовами угоди. Заявники повинні будуть довести відповідність критеріям, надати документи та пройти ретельні безпекові перевірки.

Франція за умовами угоди може відмовитись приймати назад когось із визначених Лондоном, якщо вважає особу загрозою для "безпеки, громадського здоров’я чи міжнародних відносин" для будь-якої з країн Шенгенської зони.

Також у Британії пригрозили кримінальною відповідальністю за рекламу нелегальної міграції в соцмережах.