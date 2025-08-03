Британія погрожує в’язницею тим, хто рекламує нелегальну міграцію в соцмережах

Влада Великої Британії попередила, що особи, які рекламують в соціальних мережах підробні паспорти або послуги з незаконного ввезення людей, можуть бути засуджені до п'яти років тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Цей крок британського уряду спрямований на те, щоб утримати мігрантів від перетину Ла-Маншу на невеликих човнах.

У неділю уряд Британії заявив, що будь-хто, хто буде визнаний винним у створенні онлайн-матеріалів, спрямованих на порушення імміграційного законодавства, буде засуджений до тюремного ув'язнення і великого штрафу.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила, що мета цього заходу – покласти край "нахабним тактикам у соціальних мережах", які використовують банди контрабандистів.

"Продавати фальшиві обіцянки безпечної подорожі до Великої Британії та життя в цій країні – чи то в інтернеті, чи то в реальному житті – просто для того, щоб заробити гроші, – це ніщо інше, як аморально", – заявила вона.

З моменту приходу до влади рік тому уряд на чолі зі Кіром Стармером надав собі повноваження конфісковувати майно контрабандистів, посилив охорону кордонів Британії та посилив співпрацю з правоохоронними органами Франції та інших країн з метою перешкоджання переправі мігрантів.

Незважаючи на це, цього року до Великої Британії на човнах прибуло понад 25 тисяч осіб, що на 50 % більше, ніж за той самий період 2024 року.

Переправи на невеликих човнах стали гострою політичною проблемою в Британії.

Нагадаємо, 10 липня лідери Великої Британії та Франції домовилися про пілотний план, згідно з яким частина мігрантів, які нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах, будуть повертатися до Франції.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює Британські острови від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Британська влада вживає різних заходів для протидії нелегальній міграції – зокрема домовляється з Францією, аби та затримувала мігрантів, що планують перетнути Ла-Манш.