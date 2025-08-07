В Британии анонсировали первые возвращения мигрантов по соглашению с Францией

Лондон рассчитывает в течение следующих трех недель отправить обратно во Францию первых мигрантов по соглашению о возвращении, вступившему в силу на этой неделе.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что днем в среду начали задержание лиц, нелегально прибывших в страну через Ла-Манш, с целью дальнейшего возвращения во Францию по новому соглашению.

В течение трех дней Лондон по определенной процедуре подаст запрос во Францию, где должны ответить в течение 14 дней.

Напомним, на этой неделе вступило в силу новое соглашение между Францией и Британией о возвращении назад части мигрантов, которым удалось добраться на Британские острова, в обмен на принятие такого же количества искателей убежища, которые имеют определенные связи с Британией.

Одновременно с первыми задержаниями в Британии начался прием заявок от тех, кто претендует на легальный допуск в страну по условиям соглашения. Заявители должны будут доказать соответствие критериям, предоставить документы и пройти тщательные проверки безопасности.

Франция по условиям соглашения может отказаться принимать обратно кого-то из определенных Лондоном, если считает лицо угрозой для "безопасности, общественного здоровья или международных отношений" для любой из стран Шенгенской зоны.

Также в Британии пригрозили уголовной ответственностью за рекламу нелегальной миграции в соцсетях.