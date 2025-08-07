Onet дізналось зміст пропозиції Трампа Путіну щодо припинення війни в Україні

Польське видання Onet стверджує, що дізналось про зміст американської пропозиції щодо України, яка була представлена Владіміру Путіну на переговорах зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Про це йдеться у публікації польського видання Onet 7 серпня, передає "Європейська правда".

Хоча польське видання не вказує джерела інформації, проте стверджує, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами.

"Нам стало відомо, що Москва отримала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Трампа", – зазначило видання.

Польське видання стверджує, що до пропозицій США входять:

перемир'я в Україні, але не мир;

фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років;

скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і, в довгостроковій перспективі, повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти.

Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни.

Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останній пункт є начебто прийнятним для росіян.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.

Пізніше Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.