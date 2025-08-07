В Кремлі кажуть, що домовились зі США про зустріч Трампа і Путіна найближчими днями

В Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США Дональда Трампа найближчими днями.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, якого цитує "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Як розповів Ушаков, наразі російська сторона разом зі США приступає до "конкретного опрацювання параметрів цієї зустрічі та місця її проведення".

"На пропозицію американської сторони було в принципі узгоджено домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі… Владіміра Путіна і Дональда Трампа", – сказав він.

Сам Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

За даними ЗМІ, Трамп під час розмови з європейськими лідерами у середу повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Водночас телеканал CNN з посиланням на джерела у Білому домі повідомляв, що ідею зустрічі з Трампом запропонував Путін спецпосланцю президенту США Стіву Віткоффу.