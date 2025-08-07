Onet узнал содержание предложения Трампа Путину о прекращении войны в Украине

Польское издание Onet утверждает, что узнало о содержании американского предложения по Украине, которое было представлено Владимиру Путину на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве.

Об этом говорится в публикации польского издания Onet 7 августа, передает "Европейская правда".

Хотя польское издание не указывает источники информации, однако утверждает, что это предложение было согласовано с европейскими государствами.

"Нам стало известно, что Москва получила очень выгодное предложение от администрации Трампа", – отметило издание.

Польское издание утверждает, что в предложения США входят:

перемирие в Украине, но не мир;

фактическое признание оккупированных Россией территорий путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет;

отмена большинства санкций, наложенных на Россию, и, в долгосрочной перспективе, возвращение к энергетическому сотрудничеству, то есть импорту российского газа и нефти.

В то же время, как пишет издание, этот пакет предложений не содержит гарантий, что НАТО не будет расширяться, чего последовательно требовали россияне.

Москва также не получила никаких обещаний, что военная поддержка Украины будет прекращена. Однако, как сообщается, последний пункт якобы приемлем для россиян.

Напомним, накануне после встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина состоялся разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

После этого СМИ писали, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерении встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.

Позже Зеленский сообщил, что во время вчерашнего телефонного разговора с Трампом и европейскими лидерами обсуждались потенциальные форматы встреч на уровне лидеров.