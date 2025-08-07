Зеленський обговорив із Трампом та лідерами ЄС формати зустрічей на рівні глав держав

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів.

Про це президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський у четвер, 7 липня, повідомив, що під час вчорашньої телефонної розмови з Трампом та європейськими лідерами обговорювались потенційні формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати та один тристоронній.

"Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", – наголосив український президент.

Також Зеленський повідомив про розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття", – заявив він.

За його словами, війна відбувається у Європі, і Україна – невід’ємна частина Європи, а тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

Відтак під час розмови лідери скоординували позиції, а також домовилися про подальші переговорити.

"Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів – Україна та вся Європа, Сполучені Штати", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна відбулася розмова Дональда Трампа із Зеленським та іншими європейськими лідерами.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.

Як дізналася "ЄвроПравда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові з президентом США 6 серпня, але їй докладно розповіли про її результати лідери держав Європейського Союзу.