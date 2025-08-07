Фон дер Ляєн поговорила з Зеленським про мирну угоду з РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 7 серпня, провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили подальші кроки у перемовинах про чесний та тривалий мир.

Про це фон дер Ляєн написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".

"Я провела розмову з Володимиром Зеленським щодо подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до узгодженого мирного врегулювання", – розповіла фон дер Ляєн.

Також, за її словами, обговорювали "майбутнє членство України в Європейському Союзі та її післявоєнну відбудову".

"Позиція Європи є чіткою: ми повністю підтримуємо Україну. Ми й надалі відіграватимемо активну роль, щоби забезпечити справедливий і тривалий мир", – наголосила президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", Урсула фон дер Ляєн не брала участь в розмові з Трампом про зустріч з Путіним, але її проінформували про її перебіг та результати лідери ЄС.

Нагадаємо, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а згодом – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.