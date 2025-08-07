Фон дер Ляєн не розмовляла з Трампом про Україну, але їй переповіли лідери ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в телефонній розмові європейських лідерів з президентом США 6 серпня щодо України, але їй докладно розповіли про результати учасники телефонних переговорів.

Про це розповіла журналістам у Брюсселі 7 серпня заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Дійсно, президентка не брала участі в учорашній телефонній розмові. Вона отримала ґрунтовний брифінг і була на зв’язку з лідерами (які брали участь у розмові. – Ред.)", – розповіла Подеста.

Вона відмовилась повідомити, з ким саме спілкувалась фон дер Ляєн про Україну у цьому контексті.

Речниця додала, що президентка Єврокомісії "підтримує постійний контакт з ними (лідерами держав ЄС. – Ред.), особливо з огляду на таке важливе питання".

"Ви добре знаєте нашу позицію щодо мирних переговорів. Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наша відданість цьому залишається незмінною", – нагадала європосадовиця.

"Що стосується можливих тристоронніх мирних переговорів, я розумію, що час, формат і логістика ще не визначені, тож говорити про щось конкретне наразі передчасно", – підсумувала Подеста.

Нагадаємо, розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

Після цього ЗМІ писали, що Трамп під час розмови з європейськими лідерами повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а згодом – організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

Пізніше в Кремлі заявили, що Росія і США домовилися про зустріч російського правителя Владіміра Путіна і президента США найближчими днями.