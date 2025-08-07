Укр Рус Eng

Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о мирном соглашении с РФ

Новости — Четверг, 7 августа 2025, 16:52 — Татьяна Высоцкая

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 7 августа, провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили дальнейшие шаги в переговорах о честном и длительном мире.

Об этом фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

"Я провела разговор с Владимиром Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к согласованному мирному урегулированию", – рассказала фон дер Ляйен.

Также, по ее словам, обсуждали "будущее членство Украины в Европейском Союзе и ее послевоенное восстановление".

"Позиция Европы четкая: мы полностью поддерживаем Украину. Мы и в дальнейшем будем играть активную роль, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", Урсула фон дер Ляйен не участвовала в разговоре с Трампом о встрече с Путиным, но ее проинформировали о ее ходе и результатах лидеры ЕС.

Напомним, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а впоследствии – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

Позже в Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США в ближайшие дни.

Урсула фон дер Ляйен Зеленский Еврокомиссия
