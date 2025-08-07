Reuters: Алієв і Пашинян підпишуть у США угоду, яка підірве вплив Росії в регіоні

Зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії у пʼятницю у Вашингтоні має завершитись підписанням "рамкової мирної угоди", яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", довідалось агентство Reuters.

Вірменський премʼєр Нікол Пашинян та азербайджанський президент Ільхам Алієв, як очікується, підпишуть у США рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру", йдеться в матеріалі.

Один з розділів домовленостей, за даними Reuters, стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.

Передбачається, що Вірменія погодиться надати США ексклюзивні спеціальні права на розвиток транзитного коридору, який отримає назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання" (TRIPP), повідомили агентству посадовці США.

Сам маршрут, за планом, буде експлуатуватися відповідно до вірменського законодавства, а США передадуть землю в суборенду консорціуму для будівництва інфраструктури та управління.

Крім того, як дізналося агентство Reuters, лідери Вірменії та Азербайджану підпишуть документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, Росія та США з метою посередництва у конфлікті.

ЗМІ раніше повідомили, що Трамп збере Пашиняна і Алієва у Білому домі у намаганнях посприяти укладенню мирної угоди між країнами, які перебувають у конфлікті вже багато років.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

