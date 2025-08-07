Reuters: Алиев и Пашинян подпишут в США соглашение, которое подорвет влияние РФ в регионе

Встреча лидеров Азербайджана и Армении в пятницу в Вашингтоне должна завершиться подписанием "рамкового мирного соглашения", которое предусматривает исключительные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев, как ожидается, подпишут в США рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру", говорится в материале.

Один из разделов договоренностей, по данным Reuters, будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальной частью Азербайджана.

Предполагается, что Армения согласится предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие транзитного коридора, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), сообщили агентству официальные лица США.

Сам маршрут, по плану, будет эксплуатироваться в соответствии с армянским законодательством, а США передадут землю в субаренду консорциуму для строительства инфраструктуры и управления.

Кроме того, как узнал Reuters, лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

СМИ ранее сообщили, что Трамп созовет Пашиняна и Алиева в Белый дом в попытках посодействовать заключению мирного соглашения между странами, которые находятся в конфликте уже много лет.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

