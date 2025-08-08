Трамп відповів, чи залишається чинним його дедлайн для Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію із дедлайном, який він встановив для кремлівського правителя Владіміра Путіна з вимогою домогтися прогресу у мирному врегулюванні розв’язаної РФ війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Як відомо, у п’ятницю, 8 серпня, спливає оголошений Трампом 10-денний дедлайн, після якого очільник Білого дому пригрозив запровадити проти РФ вторинні санкції.

Коли його спитали, чи залишається чинним встановлений дедлайн, Трамп відповів: "Слово буде за ним (Путіним. – Ред.). І ми подивимося, що він скаже...Дуже розчарований".

Варто зазначити, що після поїздки спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви Трамп почав говорити про "значний прогрес".

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.