Трамп ответил, остается ли в силе его дедлайн для Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с дедлайном, который он установил для кремлевского правителя Владимира Путина с требованием добиться прогресса в мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Как известно, в пятницу, 8 августа, истекает объявленный Трампом 10-дневный дедлайн, после которого глава Белого дома пригрозил ввести против РФ вторичные санкции.

Когда его спросили, остается ли в силе установленный дедлайн, Трамп ответил: "Слово будет за ним (Путиным. – Ред.). И мы посмотрим, что он скажет... Очень разочарован".

Стоит отметить, что после поездки спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп начал говорить о "значительном прогрессе".

Напомним, в Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.