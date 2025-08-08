Трамп чекає на підписання мирної угоди між Азербайджаном та Вірменією у Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає" на візит президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у Вашингтон, де вони візьмуть участь в "історичному" саміті щодо мирного врегулювання.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що Вірменія та Азербайджан вже багато років перебувають у стані війни.

"Багато лідерів намагалися покласти край цій війні, але безрезультатно, поки не з'явився "Трамп". Моя адміністрація вже досить довгий час веде переговори з обома сторонами", – написав глава Білого дому.

За його словами, у п’ятницю, 8 серпня, Алієв і Пашинян в Білому домі візьмуть участь в офіційній церемонії підписання мирної угоди.

"Сполучені Штати також підпишуть двосторонні угоди з обома країнами про спільний розвиток економічних можливостей, щоб ми могли повною мірою розкрити потенціал Південно-Кавказького регіону", – додав Трамп.

Він також зауважив, що "пишається" Алієвим і Пашиняном, які "вчинили правильно в інтересах великих народів Вірменії та Азербайджану".

"Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і всього світу", – резюмував Трамп.

ЗМІ раніше повідомили, що Алієв і Пашинян підпишуть рамкову угоду, спрямовану на досягнення "конкретного шляху до миру".

Один з розділів домовленостей стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.

Також будуть підписані документи з проханням про розпуск Мінської групи ОБСЄ, яку з моменту її створення в 1999 році очолювали Франція, Росія та США з метою посередництва у конфлікті.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

