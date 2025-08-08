Трамп ждет подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что "с нетерпением ждет" визит президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николя Пашиняна в Вашингтон, где они примут участие в "историческом" саммите по мирному урегулированию.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии войны.

"Многие лидеры пытались положить конец этой войне, но безрезультатно, пока не появился "Трамп". Моя администрация уже достаточно долгое время ведет переговоры с обеими сторонами", – написал глава Белого дома.

По его словам, в пятницу, 8 августа, Алиев и Пашинян в Белом доме примут участие в официальной церемонии подписания мирного соглашения.

"Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о совместном развитии экономических возможностей, чтобы мы могли в полной мере раскрыть потенциал Южно-Кавказского региона", – добавил Трамп.

Он также отметил, что "гордится" Алиевым и Пашиняном, которые "поступили правильно в интересах великих народов Армении и Азербайджана".

"Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира", – резюмировал Трамп.

СМИ ранее сообщили, что Алиев и Пашинян подпишут рамочное соглашение, направленное на достижение "конкретного пути к миру".

Один из разделов договоренностей будет касаться транспортного коридора через Армению, который должен соединить азербайджанский анклав Нахичевань с остальной частью Азербайджана.

Также будут подписаны документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которую с момента ее создания в 1999 году возглавляли Франция, Россия и США с целью посредничества в конфликте.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

