У Європі стурбовані, що російський газ продовжить приховано потрапляти у ЄС через Туреччину

У ЄС побоюються, що Туреччина може стати "воротами" для прихованого імпорту російського газу у Євросоюз після його повної заборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Politico.

Небажання Туреччини підтримати план ЄС з повної відмови від російських енергоресурсів з кінця 2027 року створює загрозу його тіньового імпорту до Європи через територію країни.

Туреччина завдяки своєму географічному положенню є транзитною країною для імпорту енергоресурсів до ЄС.

У зв’язку із планом повної відмови від російських енергоресурсів Брюссель прагне посилити моніторинг за тим, як і звідки цей газ потрапляє до ЄС, для чого потрібна буде інформація від таких транзитних країн.

В МЗС Туреччини у коментарі Politico з цього приводу заявили, що санкційні заходи Євросоюзу – справа ЄС, але Туреччина вважає, що "односторонні санкції створюють ризики для економік і посилюють занепокоєння у сфері енергетики для усіх", та що Туреччина буде застосовувати лише санкції, схвалені Радбезом ООН.

На тлі цього виникають побоювання, що Туреччина залишиться воротами для прихованого імпорту російського газу до Європи і після 2027 року.

"Стриманість Туреччини з дотриманням європейських моніторингових положень може створити виклики для ефективного застосування запропонованого закону – зокрема з огляду на зростаючу роль Туреччини як транзитної країни і потенційного хабу для російського газу", – зазначив фінський євродепутат від "Зелених" Вілле Нііністьо, один зі керівників роботи над проєктом у Європарламенті.

"Якщо Туреччина не захоче повноцінно співпрацювати у питанні моніторингу і прозорості, країни-члени ЄС не будуть мати необхідної інформації, щоб визначити походження газу, який заходить з Туреччини", – додав він.

Нагадаємо, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти. Угорщина та Словаччина виступають проти.

За даними ЗМІ, певні застереження мають також Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ).