В Европе обеспокоены тем, что российский газ продолжит скрыто попадать в ЕС через Турцию

В ЕС опасаются, что Турция может стать "воротами" для скрытого импорта российского газа в Евросоюз после его полного запрета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico.

Нежелание Турции поддержать план ЕС по полному отказу от российских энергоресурсов с конца 2027 года создает угрозу его теневого импорта в Европу через территорию страны.

Турция благодаря своему географическому положению является транзитной страной для импорта энергоресурсов в ЕС.

В связи с планом полного отказа от российских энергоресурсов Брюссель стремится усилить мониторинг за тем, как и откуда этот газ попадает в ЕС, для чего нужна будет информация от таких транзитных стран.

В МИД Турции в комментарии Politico по этому поводу заявили, что санкционные меры Евросоюза – дело ЕС, но Турция считает, что "односторонние санкции создают риски для экономик и усиливают беспокойство в сфере энергетики для всех", и что Турция будет применять только санкции, одобренные Совбезом ООН.

На фоне этого возникают опасения, что Турция останется воротами для скрытого импорта российского газа в Европу и после 2027 года.

"Сдержанность Турции с соблюдением европейских мониторинговых положений может создать вызовы для эффективного применения предложенного закона – в частности, учитывая растущую роль Турции как транзитной страны и потенциального хаба для российского газа", – отметил финский евродепутат от "Зеленых" Вилле Ниинистьо, один из руководителей работы над проектом в Европарламенте.

"Если Турция не захочет полноценно сотрудничать в вопросе мониторинга и прозрачности, страны-члены ЕС не будут иметь необходимой информации, чтобы определить происхождение газа, который заходит из Турции", – добавил он.

Напомним, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти. Венгрия и Словакия выступают против.

По данным СМИ, определенные предостережения есть также у Франции и Бельгии – двух крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа (СПГ).