Українців, яких РФ депортувала до Грузії, забезпечили продуктами і медикаментами

У посольстві України в Грузії заявили, що вжили заходів, аби забезпечити громадян України, які застрягли в буферній зоні на грузинському кордоні, продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини.

Про це "Радіо Свобода" повідомив перший секретар посольства України в Грузії Андрій Білик.

Білик запевнив, що ситуація з громадянами України, які були цілеспрямовано і незаконно депортовані Російською Федерацією до Грузії, перебуває на контролі МЗС України, посольства України в Грузії та інших державних відомств України.

Він наголосив, що посольство "вжило заходів для забезпечення громадян України продуктами харчування, предметами першої необхідності та медицини".

"Російська сторона своїми протиправними діями в порушення норм міжнародного права за рахунок людського фактору здійснює тиск на Україну", – сказав він.

За словами представника посольства, МВС Грузії готове забезпечувати "зелений коридор" для транзитного проїзду громадян України у рамках евакуації через грузинську територію.

"МЗС України у взаємодії з зовнішньополітичними відомствами транзитних країн опрацьовує шляхи евакуації й узгоджує технічні аспекти повернення громадян України на Батьківщину. Посольство продовжує тримати ситуацію на контролі", – додав він.

6 серпня писали, що з другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.