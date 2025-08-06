Українці, депортовані з РФ до Грузії, оголосили голодування на пункті "Даріалі"

З другої половини червня Росія суттєво активізувала депортацію українських громадян через кордон із Грузією, що спричинило гуманітарну кризу в буферній зоні пункту пропуску "Даріалі", деякі українці оголосили про початок голодування.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ, пише "Європейська правда".

У МЗС повідомили, що завдяки заходам, вжитим МЗС спільно з компетентними органами України, з кінця червня донині вже вдалося організувати виїзд 44 громадян України з буферної зони російсько-грузинського кордону.

Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, зазначило українське відомство.

У МЗС зазначили, що наразі у буферній зоні пункту пропуску перебувають 96 громадян України.

"Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні", – акцентувало українське зовнішньополітичне відомство.

У середу, 5 серпня, посольство України в Грузії отримало звернення від п’ятьох громадян України на КПП "Даріалі" щодо початку безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії.

До голодування долучаються й інші громадяни, які перебувають у цьому пункті пропуску.

Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії вирушили на кордон для зустрічі з громадянами України в пункті пропуску та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Консули перебувають на постійному звʼязку з громадянами України, які перебувають в пункті пропуску "Даріалі", включно з тими, хто оголосив голодування.

МЗС зауважило, що більшість українських громадян, яких РФ депортує на кордон з Грузією – це люди, які попередньо притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і громадяни України, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

З метою врегулювання гуманітарних аспектів перебування українців у буферній зоні грузинського кордону посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною, залучаючи до цього процесу представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.

Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.

За словами самих ексв’язнів та правозахисників, їм доводиться очікувати рішення щодо репатріації у тяжких умовах – без адекватного доступу до медичної допомоги і харчування та без достатньої кількості спальних місць.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.

Нещодавно у МВС Грузії повідомили, що процес повернення в Україну українців-в’язнів, які опинились в РФ і потім були депортовані Москвою, поступово відбувається, але є непростим через статус цих осіб і необхідність численних погоджень.