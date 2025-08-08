Зеленський: Латвія готова приєднатися до ініціативи НАТО щодо озброєння України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм латвійським візаві Едгарсом Рінкевичсом щодо досягнення миру та підтримки українців.

Про це лідери країн повідомили у соцмережах, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 8 серпня, Зеленський розповів Рінкевичсу про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Український президент поділився баченням, які кроки важливо зробити далі.

"Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля", – зазначив він.

Окрім цього, лідери країн обговорили нову ініціативу НАТО щодо озброєння України (PURL) – Латвія готова до неї приєднатися.

"Я повідомив про підтримку Латвією нової ініціативи НАТО PURL. Я також підтвердив підтримку Латвією швидкого процесу вступу України до ЄС", – написав Рінкевичс у соцмережі Х.

Також лідери країн обговорили євроінтеграційний шлях України.

"Україна зробила все необхідне. Буде справедливо та чесно відкрити для нас із Молдовою перший переговорний кластер одночасно. Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО", – додав Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", Сполучені Штати й НАТО запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія також спільно виділять близько $500 млн на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

Нещодавно "ЄвроПравда" дізналася, що перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи PURL розпочнуться вже наступними тижнями.